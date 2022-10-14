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Зеленський поговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії: "Домовились про надання макрофінансової підтримки Україні"

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Зеленський поговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії: "Домовились про надання макрофінансової підтримки Україні"
Президент Володимир Зеленський обговорив зі Спадкоємним принцом Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом питання взаємодії задля звільнення українських військовополонених та надання Україні фінансової допомоги.

Про це глава Української держави повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Провів розмову зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом. Подякував за підтримку територіальної цілісності України та нашої резолюції в ГА ООН. Погодилися взаємодіяти у справі звільнення українських військовополонених. Домовились про надання Саудівською Аравією макрофінансової підтримки Україні", - розповів Зеленський.

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Топ коментарі

  • Doc Ua
    Куди воно лізе!
    Саудіти лягли під путіна, кинули Байдена і нас - знизили видобуток нафти ! Капітальна проблема для Европи! З принцом Штати мають говорити з позиції сили!...
    Цей НЕДОУМОК зі своїм куценьким інтелектом лізе в міжнародну політику!...
    Андрюша посоветовал?!...
  • Алекс Мышкевич
    цей ЗЕ-дебіл газети читає?
    він що не знає про загострення відносин між США та Саудівською Аравією?
  • Олександр Дніпро
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