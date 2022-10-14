Зеленський поговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії: "Домовились про надання макрофінансової підтримки Україні"
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Президент Володимир Зеленський обговорив зі Спадкоємним принцом Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом питання взаємодії задля звільнення українських військовополонених та надання Україні фінансової допомоги.
Про це глава Української держави повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Провів розмову зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом. Подякував за підтримку територіальної цілісності України та нашої резолюції в ГА ООН. Погодилися взаємодіяти у справі звільнення українських військовополонених. Домовились про надання Саудівською Аравією макрофінансової підтримки Україні", - розповів Зеленський.