Найбільше переселенців перебуває у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях, - Мінреінтеграції

Унаслідок розв’язаної Росією війни внутрішньо переміщеними особами стали сім мільйонів жителів України, в тому числі мільйон дітей.