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Найбільше переселенців перебуває у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях, - Мінреінтеграції

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Найбільше переселенців перебуває у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях, - Мінреінтеграції
Унаслідок розв’язаної Росією війни внутрішньо переміщеними особами стали сім мільйонів жителів України, в тому числі мільйон дітей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Лідер за кількістю внутрішніх переселенців – східний регіон. У Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій областях перебуває 1,9 мільйона ВПО.

1,7 мільйона осіб обрали місцем тимчасового проживання захід України. Це Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська, Хмельницька, Рівненська, Волинська області.

Північний регіон (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська області) прийняв 1,6 мільйона ВПО.

Центральний (Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина, Полтавщина) – 1 мільйон.

Південний (Одеса, Миколаїв) – 0,7 мільйона вимушених переселенців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад мільйон біженців з України зареєстровано у Німеччині

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    разом із кількома міліонами за кордоном буде біля 10 млн. біженців !!!!!!!!

    посмажив ЗЄ-ля шашличків !!!
  • Serg Sergeev
    И шо? Вы их разместили на зиму? Верещук много ****-ла.... А на Запорожье стоят очереди на оккупир, потому что переселенцам зимовать негде.
  • Алексей Мельник 7c86128d
    Громадяни України «панаєхали» в Україну, дужедивно
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