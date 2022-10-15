Зеленський нагородив 483 військових з нагоди Дня захисників і захисниць України

З нагоди Дня захисників і захисниць України 483 військовослужбовці відзначені державними нагородами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом з нагоди свята державними нагородами відзначені 483 бійці. Пʼятнадцяти – присвоєно звання Герой України", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що вручив Хрести бойових заслуг і ордени Золота Зірка українським героям.

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