Зеленський нагородив 483 військових з нагоди Дня захисників і захисниць України
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З нагоди Дня захисників і захисниць України 483 військовослужбовці відзначені державними нагородами.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Загалом з нагоди свята державними нагородами відзначені 483 бійці. Пʼятнадцяти – присвоєно звання Герой України", - зазначив глава держави.
Зеленський додав, що вручив Хрести бойових заслуг і ордени Золота Зірка українським героям.