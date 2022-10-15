Шукаємо варіанти для подальшого функціонування системи зв’язку Starlink в Україні, - Пентагон

У Пентагоні повідомили про пошук варіантів подальшого функціонування системи зв’язку Starlink для потреб ЗСУ в Україні.

Про це заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми, безумовно, усвідомлюємо переваги будь-якої можливості супутникового зв'язку, який українці можуть використовувати не лише на полі бою, а й усередині самої країни. Ми розуміємо крихкість цих комунікацій, і важливо, щоб не лише командування та контроль залишалися недоторканими на полі бою, але і зв'язок по всій країні. Ми оцінюємо наші варіанти та намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти зберегти цей супутниковий зв'язок для українських сил", – заявила Сінгх.

За її словами, українська сторона протягом семи-восьми місяців за допомогою Starlink успішно координувала планування та операції на полі бою. У інформації наголошується, що ця система стала важливою для продовження як цивільного, так і військового зв'язку в країні, яка перебуває у стані бойових дій. Представник Пентагону уточнила, що скарги на Starlink з боку українських військових не надходили.

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У Пентагоні також наголосили, що існують й інші організації, здатні надати необхідний Україні зв'язок.

"Я не збираюся розкривати прямо зараз, що це таке або з ким ми розмовляємо. Але ми знаємо, що є й інші – це не тільки SpaceX, є й інші організації, з якими ми, безумовно, можемо співпрацювати, коли доходить до надання. Україні того, що їм потрібне на полі бою", – заявила Сінгх.

Як повідомлялося, компанія SpaceX звернулася до Міністерства оборони США із запитом на виділення додаткових коштів, оскільки більше не має можливості оплачувати роботу системи супутникового зв'язку Starlink в Україні.