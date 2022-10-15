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Шукаємо варіанти для подальшого функціонування системи зв’язку Starlink в Україні, - Пентагон

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Шукаємо варіанти для подальшого функціонування системи зв’язку Starlink в Україні, - Пентагон
У Пентагоні повідомили про пошук варіантів подальшого функціонування системи зв’язку Starlink для потреб ЗСУ в Україні.

Про це заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми, безумовно, усвідомлюємо переваги будь-якої можливості супутникового зв'язку, який українці можуть використовувати не лише на полі бою, а й усередині самої країни. Ми розуміємо крихкість цих комунікацій, і важливо, щоб не лише командування та контроль залишалися недоторканими на полі бою, але і зв'язок по всій країні. Ми оцінюємо наші варіанти та намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти зберегти цей супутниковий зв'язок для українських сил", – заявила Сінгх.

За її словами, українська сторона протягом семи-восьми місяців за допомогою Starlink успішно координувала планування та операції на полі бою. У інформації наголошується, що ця система стала важливою для продовження як цивільного, так і військового зв'язку в країні, яка перебуває у стані бойових дій. Представник Пентагону уточнила, що скарги на Starlink з боку українських військових не надходили.

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У Пентагоні також наголосили, що існують й інші організації, здатні надати необхідний Україні зв'язок.

"Я не збираюся розкривати прямо зараз, що це таке або з ким ми розмовляємо. Але ми знаємо, що є й інші – це не тільки SpaceX, є й інші організації, з якими ми, безумовно, можемо співпрацювати, коли доходить до надання. Україні того, що їм потрібне на полі бою", – заявила Сінгх.

Як повідомлялося, компанія SpaceX звернулася до Міністерства оборони США із запитом на виділення додаткових коштів, оскільки більше не має можливості оплачувати роботу системи супутникового зв'язку Starlink в Україні.

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Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Я не збираюся розкривати прямо зараз, що це таке або з ким ми розмовляємо. Але ми знаємо, що є й інші - це не тільки SpaceX. Так краще тоді замінити на інший варіант де власник не каже що пів України це расея, що Крим це помилка Хрущова та що Україну не треба брати в НАТО
  • Olena Lynch
    Советник Конгресса США Пол Массаро отреагировал на заявление миллиардера Илона Маска о том, что последний не может далее оплачивать работу терминалов Starlink в Украине. Он возмутился и объяснил, чем вызвано такое решение основателя SpaceX.

    Своим видением ситуации Массаро поделился в Twitter. Он написал, что Маск мог руководствоваться тремя причинами.

    "Илон либо пытается шантажировать Пентагон, либо мстит украинцам за то, что они посоветовали ему засунуть свой "мирный план" подальше, либо же искренне пытается помочь России. Ничто из этого добром для него не закончится", - предупредил Массаро.

    Кстати Илон Маск сейчас находится под следствием , если вы не знали . Прежде чем разводить зраду надо сначал запастись информацией.
    Петагон сказал что найдёт способ обеспечить Украине работу старлинкс.
  • Maxim Ak-Murza
    Самое время взять одного Беню за вымя.
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