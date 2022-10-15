Вранці росіяни випустили 10 ракет по Запоріжжю, руйнувань зазнали об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури (оновлено)
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Росіяни завдали ракетних ударів по Запоріжжю.
Про це повідомив у Telegram голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"Увага! Ракетна атака ворога по обласному центру".
Очільник ОВА закликав мешканців Запоріжжя перебувати в укриттях і не наражати себе на небезпеку.
Пізніше Старух додав: "Вранці окупант поцілив 10 ракетами в обласний центр. Низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури зазнали руйнувань.
Інформація щодо постраждалих уточнюється".