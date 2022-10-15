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Вранці росіяни випустили 10 ракет по Запоріжжю, руйнувань зазнали об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури (оновлено)

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Вранці росіяни випустили 10 ракет по Запоріжжю, руйнувань зазнали об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! Ракетна атака ворога по обласному центру".

Очільник ОВА закликав мешканців Запоріжжя перебувати в укриттях і не наражати себе на небезпеку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Запоріжжя дронами-камікадзе, постраждали об’єкти інфраструктури, - міськрада

Пізніше Старух додав: "Вранці окупант поцілив 10 ракетами в обласний центр. Низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури зазнали руйнувань.

Інформація щодо постраждалих уточнюється".

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    бодай би ти здохло *****!
  • 5 копійок
    Клоуняра, чому не зупиняєш війну? Порошенко заважає? Брехливий недомірок.
  • Vika Lysenko
    Депутаты в Запорожье от ОПЗЖ и "СЛУГ" ,за 8 месяцев КРОВАВЕЙШЕЙ ВОЙНЫ НЕ СОИЗВОЛИЛИ СОБРАТЬСЯ И ИСКЛЮЧИТЬ УБИЙЦ КОЛЛАБОРАНТОВ -Балецкий и другие гниды до сих пор считаются депутатами и получают зарплату‼️‼️‼️‼️В Запорожье твориться БЕСПРЕДЕЛ С ЭТИМ МЕГАВОРЮГОЙ СТАРУХОМ и его пособниками назначеннными дерьмаком
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