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Нова партія ракет HIMARS, HARM, снаряди Екскалібур, RAAM, 155 мм буде передана найближчим часом Україні від США

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Нова партія ракет HIMARS, HARM, снаряди Екскалібур, RAAM, 155 мм буде передана найближчим часом Україні від США
У межах нового пакета військової допомоги США нададуть Україні понад 200 броньованих позашляховиків HMMWV та боєприпаси для РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Пентагону.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів зазначили, що підтримка на суму 725 мільйонів доларів включає:

  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • 23 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  • 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 5000 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мін (RAAM);
  • 5000 одиниць протитанкової зброї;
  • Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
  • Понад 200 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
  • Стрілецьку зброю та понад 2 000 000 набоїв до стрілецької зброї;
  • Медичне приладдя.

Водночас у відомстві уточнили, що загалом із січня 2021 року США виділили понад 18,2 млрд доларів на безпекову допомогу Україні.

До слова, з 2014 року - понад 20,3 млрд доларів і з початку вторгнення Росії 24 лютого - приблизно 17,6 млрд доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден підписав указ про новий пакет військової допомоги для України на 725 млн дол.

Топ коментарі

  • fresh guacamole
    Понад 200 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV)

    очевидно прорив під Балаклією справив незабутнє враження.
  • Volodymyr Zakaluzhnyi 1f3a67a2
    Кацапи ******* хаймерси. ******* до смерті
  • stavr
    головне озброєння не те що опубліковане а те озброєння про яке не пишуть
    зброя як і гроші любить тишу
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