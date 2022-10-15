Уже сім країн входять до складу Спільної слідчої групи з розслідування тяжких злочинів в Україні, - Костін

Уже сім країн входять до Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT), і таке розширення взаємодії дає впевненість у тому, що наша країна виграє битву на фронті боротьби за справедливість.

Про це генеральний прокурор України Андрій Костін сказав у Гаазі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми розширили кількість країн, які входять до складу Спільної слідчої групи. В перші тижні війни така ініціатива об’єднала прокуратури України, Литви та Польщі. Загалом сім країн входять до спільної слідчої групи, зараз офіційно приєдналася Румунія, і це є дуже важливим. Коли ми бачимо розширення підтримки наших зусиль, це дає нам упевненість, що ми свою битву на фронті боротьби за справедливість виграємо", - сказав він.

Костін зазначив, що масовані ракетні обстріли України вранці 10 жовтня російськими військами, які були спрямовані проти цивільного населення та інфраструктури, мають усі ознаки тероризму. За його словами, дуже важливо опрацювати всі докази та простежити весь ланцюжок причетних до цих трагічних подій.

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