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Рашисти завдали ракетного удару по одній із громад Київщини. Жертв немає (оновлено)

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Окупанти завдали ракетного удару по одній із громад Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Київщина! Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги. Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото й відео до мереж", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше Кулеба зазначив: "Київщина. Близько 7 ранку ворог завдав удару по одній із громад області. Жертв та руйнувань немає. Відповідні служби фіксують наслідки та обставини атаки. Ще раз звертаюся до кожного – не фіксуйте місце влучань, не викладайте в мережі фото та відео. Від цього залежить наша з вами безпека. Довіряйте тільки офіційним джерелам!".

Пізніше глава Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що після ранкового обстрілу однієї з громад області є серйозні наслідки на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури.

"На щастя, жертв серед населення немає. Ми можемо допомогти нашим енергетикам усунути всі руйнування та аварійні ситуації. Закликаю кожного жителя області сьогодні максимально обмежити використання електроенергії з 17 до 23 години. Все відновимо разом", - зазначив Кулеба.

Рашисти завдали ракетного удару по одній із громад Київщини. Жертв немає 01

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Топ коментарі

  • Роман Єжов
    То хай надіне светр шерстяний , а люди з *********** палицями підтягнуться ...
  • три - пятнадцать
    бачив - і ржав "а чому не Котигорошко" в голос!
  • три - пятнадцать
    всі ці Тараси Бульби, Котигорошки, Скумбрії по 8 вищі княгіні Ольги
    дають найкращу відповідь за ций опрос - хто і кого запитував.
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