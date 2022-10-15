4 потужні вибухи з подальшою детонацією прогриміли біля аеродрому в Мелітополі, - Федоров

Напередодні увечері прогриміло 4 потужні вибухи в районі аеродрому в Мелітополі.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Просмажування русні у Мелітополі триває. Вчора ввечері було гучно в районі аеродрому: 4 потужні вибухи з подальшою детонацією. За попередніми даними, ворожа військова база, яку окупанти безуспішно намагаються відновити, вкотре понесла втрати. Після черги вибухів росвійськові вивозили звідти ліквідовану техніку. Нехай не покоїться з миром, як і самі рашисти", - зазначив Федоров.

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