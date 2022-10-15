Причинами невдач армії РФ в Україні залишаються повсюдна корупція та погана логістика, - британська розвідка

Мобілізованим росіянам доводиться самостійно купувати спорядження, попри те, що воно нібито було закуплено військовим відомством. Повсюдна корупція та погана логістика залишаються однією з основних причин невдач.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, за останні два тижні в Україну було перекинуто контингенти мобілізованих російських резервістів. Їхній середній рівень особистого спорядження майже напевно нижчий, ніж і без того мізерне забезпечення раніше розгорнутих військ.

За даними британської розвідки, багатьом резервістам доведеться купувати власні бронежилети, особливо сучасний бронежилет 6B45, який має бути виданий стройовим підрозділам у межах програми індивідуального спорядження "Ратник". Цей жилет продається на російських інтернет-магазинах за ціною 40 тисяч рублів (приблизно 640 доларів США) порівняно з приблизно 12 тисячами рублів (приблизно 190 доларів США) у квітні.

Тим часом, 2020 року російська влада оголосила, що російським військовим було поставлено 300 тисяч комплектів бронежилетів "Ратник", чого достатньо для оснащення сил, дислокованих нині в Україні.

"Повсюдна корупція та погана логістика залишаються одними з основних причин невдач Росії в Україні", - зазначають у Міноборони Британії.

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