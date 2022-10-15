Окупанти обстрілюють Харків та область, є жертви, - ОВА

Протягом минулої доби ворог обстрілював Харків та населені пункти Харківського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обстрілів у Вовчанську пошкоджено приватний будинок, в Ізюмі неексплуатовану будівлю магазину, також пошкоджені нежитлові та господарчі споруди, сталися пожежі.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ворожих обстрілів в прикордонній громаді Харківського району загинув 66-річний мирний мешканець, в Куп'янському районі 74-річний чоловік госпіталізований з пораненням. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування території області. За добу знешкоджено 558 вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Проте мінна небезпека залишається дуже високою. В Чугуївському районі 65-річний чоловік отримав важкі поранення, наїхавши на автомобілі на ворожу міну. Вкотре закликаю усіх бути максимально обережними.

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"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Віримо в ЗСУ та підтримуємо наших воїнів до Перемоги", - зазначив очільник регіону.