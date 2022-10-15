Новини • Війна

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 64,7 тис. осіб, 268 літаків, 242 гелікоптери, 2524 танки, 1582 артсистеми, 5179 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

8 98716
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 64 700 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 64700 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 2524 (+3) од,

бойових броньованих машин - 5179 (+7) од,

артилерійських систем - 1582 (+16) од,

РСЗВ - 365 (+3) од,

засоби ППО - 186 (+0) од,

літаків - 268 (+0) од,

гелікоптерів - 242 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1210 (+11),

крилаті ракети - 316 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3951 (+7) од,

спеціальна техніка - 142 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділи ВМС ЗСУ за добу знищили спостережний пункт окупантів та два ударні дрони "Shahed-136"

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 64,7 тис. осіб, 268 літаків, 242 гелікоптери, 2524 танки, 1582 артсистеми, 5179 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - зазначили у Генштабі.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    400 козломордих і 16 арти за добу, гарно
  • Ан Мур
    чотириста чорних мішків і десять броні - що це означає?
    Орки під Бахмутом та Авдіївкою пруть виключно піхтурою, без броні?
  • Yuri Gromov
    Радари і 155 мм гаубиці.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини