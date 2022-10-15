Усі дії РФ у війні були передбачуваними, - Буданов
Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник ГУР МО сказав в ефірі національного телемарафону.
Також Буданов повідомив, що Українські військові є одними з найкращих фахівців у світі, оскільки мають унікальний досвід.
"Після цієї війни однозначно багато з військової науки, тактики ведення бою, стратегії буде змінено – виходячи з того, як просувалася ця війна. Безсумнівно, українські військовослужбовці вже є одними з найкращих фахівців у світі. Хоча б з тієї причини, що це перша після Другої світової повністю конвенційна війна, в якій застосовуються абсолютно всі наявні типи озброєння – від крилатих ракет повітряного базування, до крилатих ракет з підводних човнів.
Хай там як, ми маємо справу з досить потужним ворогом. Але, як ми всі побачили, українська армія змогла вистояти, рухається вперед, контрнаступ просувається, і з кожним днем наша перемога стає дедалі ближчою", – підсумував начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов.