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Усі дії РФ у війні були передбачуваними, - Буданов

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Усі дії РФ у війні були передбачуваними, - Буданов
Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов повідомив, що з початку війни армія росії не змогла зробити нічого такого, що стало б несподіванкою для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник ГУР МО сказав  в ефірі національного телемарафону.

Також Буданов повідомив, що Українські військові є одними з найкращих фахівців у світі, оскільки мають унікальний досвід.

"Після цієї війни однозначно багато з військової науки, тактики ведення бою, стратегії буде змінено – виходячи з того, як просувалася ця війна. Безсумнівно, українські військовослужбовці вже є одними з найкращих фахівців у світі. Хоча б з тієї причини, що це перша після Другої світової повністю конвенційна війна, в якій застосовуються абсолютно всі наявні типи озброєння – від крилатих ракет повітряного базування, до крилатих ракет з підводних човнів.

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Хай там як, ми маємо справу з досить потужним ворогом. Але, як ми всі побачили, українська армія змогла вистояти, рухається вперед, контрнаступ просувається, і з кожним днем наша перемога стає дедалі ближчою", – підсумував начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов.

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Топ коментарі

  • Серая Лиса
    Зелені шмарклі - це якесь прокляття України, бо розвідка все знає, дипломати організували міжнародну підтримку, військові зупинили і знищують русню, промисловість розробила багато видів зброї, треба тільки в серію запустити.
    І тільки зелена влада повністю некомпетентна в прийнятті стратегічних рішень. За що вони не візьмуться - все перетворюють на зелений понос.
  • Garry Grant
    Так різня наприклад в Бучі та Ірпені була очікувана? Зашийте йому рота.🤦
  • Яр Холодний
    Цей "передбачуватель" передбачив усі дії Росії Однак не зміг передбачить дії ЗСУ і всього народу! От і вийшло що вони "передбачили" швидку окупацію України але не передбачили реакцію народу на агресію і те що армія Росії "друга в світі" лише по кількості ДЛБЙБВ!
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