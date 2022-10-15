Російські мобілізовані із Саратовської області майже тиждень живуть у потягу, - росЗМІ
Про це пише російське видання "Важные истории", повідомляє Цензор.НЕТ.
Чоловіків мобілізували на війну з Україною наприкінці вересня, півтора тижні протримали в піонертаборі на так званому "бойовому злагодженні". Стріляли вони лише один раз.
Далі росіяни відправили мобілізованих на Херсонщину - без зброї, бронежилетів та касок.
"Выдали одежду, обувь, противогаз, саперные лопатки. Вот, в общем-то, и все. Еще что-то мы сами покупали, за свои деньги: спальники там, пенки, зимние берцы. У нас нет ни средств защиты, ни оружия. У нас, вон, командиры ходят по поезду, собирают с нас деньги на дизель-генераторы и лопаты. Кто сколько может скинуться, столько и даем, нам же без них потом хуже будет", - розповів журналістам мобілізований Олексій.
Губернатор Саратовської області Бусургін твердив, що чоловіків направлять до окупованого Криму "для подальшого бойового злагодження". Але вагони з мобілізованими зупинили в Красноперекопську. Один потяг, як і раніше, стоїть там, проте інший, за словами мобілізованих, які перебувають у ньому, у п'ятницю вранці знову рушив і поїхав в Україну, у бік лінії фронту.
У п'ятницю туди ж пройшов і третій ешелон, що вирушив із Саратова на два дні пізніше від інших, 12 жовтня, - єдиний, у якому в солдатів є зброя і засоби захисту.
"Оружие, говорят, отдельно от них едет. А вот по поводу броников нам сразу сказали: "Не ждите". И я не думаю, что они так быстро нашлись. Хорошо хоть каска у него своя есть, родственник-военный ему отдал", - розповіла Вікторія, чоловік якої перебуває в одному з поїздів.