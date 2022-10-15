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Росія намагається "вбити" супутниковий зв’язок Starlink в Україні, - Маск

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Росія намагається "вбити" супутниковий зв’язок Starlink в Україні, - Маск
Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що Росія може "вбити" єдину систему зв’язку Starlink, що працює на українському фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив у Twitter.

Велика різниця між мирними комунікаціями та комунікаціями на фронті, зазначив Маск. За його словами, Starlink - це єдина система зв’язку, яка все ще працює на фронті, усі інші мертві.

"Росія активно намагається вбити Starlink. Щоб захиститися, SpaceX скерувала величезні ресурси на оборону. Попри це, Starlink все одно може померти", - написав Маск.

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Також Маск поскаржився, що супутниковий зв'язок Starlink в Україні коштує компанії 20 млн доларів за один місяць.

"Крім терміналів нам доводиться створювати, запускати, обслуговувати та поповнювати супутники та наземні станції, а також платити операторам зв'язку за доступ в Інтернет через шлюзи. Нам також доводилося захищатися від кібератак та глушіння, які стають дедалі складнішими", - зазначив він.

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Напередодні стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць. Про це повідомило CNN з посиланням на лист компанії до Міноборони США. В Офісі президента України зазначили, що Україна знайде рішення, щоб супутниковий зв'язок працював і надалі.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Он вообще-то аутист с нестойкой психикой. И со всеми людьми нужно уметь работать и стараться работать. Разосраться много ума не надо. Наши должностные дебилы сами дали отличный повод Маску поднять этот вопрос, оскорбив. Нужно прежде всего самим себе ответить на два простых вопроса "Нам нужна эта связь или мы можем на фронте без неё сейчас обойтись? Есть ли вариант быстрой, надежной и недорогой замены Старлинкам?". Вот исходя из ответов на эти вопросы и нужно себя вести.
  • Андрій Саган
    без звязку буде повний крах,можна мати хоч тисячу хаймарсів,але якщо не буде вух і очей толку від них нуль
  • Garry Grant
    Пи#дить аби грошей дали побільше та пошвидше. Ох і під@р.
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