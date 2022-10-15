Росія намагається "вбити" супутниковий зв’язок Starlink в Україні, - Маск

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що Росія може "вбити" єдину систему зв’язку Starlink, що працює на українському фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив у Twitter.

Велика різниця між мирними комунікаціями та комунікаціями на фронті, зазначив Маск. За його словами, Starlink - це єдина система зв’язку, яка все ще працює на фронті, усі інші мертві.

"Росія активно намагається вбити Starlink. Щоб захиститися, SpaceX скерувала величезні ресурси на оборону. Попри це, Starlink все одно може померти", - написав Маск.

Big difference between peace comms vs warfront comms.



Starlink is only comms system still working at warfront – others all dead.



Russia is actively trying to kill Starlink. To safeguard, SpaceX has diverted massive resources towards defense.



Even so, Starlink may still die. — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

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Також Маск поскаржився, що супутниковий зв'язок Starlink в Україні коштує компанії 20 млн доларів за один місяць.

"Крім терміналів нам доводиться створювати, запускати, обслуговувати та поповнювати супутники та наземні станції, а також платити операторам зв'язку за доступ в Інтернет через шлюзи. Нам також доводилося захищатися від кібератак та глушіння, які стають дедалі складнішими", - зазначив він.

In addition to terminals, we have to create, launch, maintain & replenish satellites & ground stations & pay telcos for access to Internet via gateways.



We’ve also had to defend against cyberattacks & jamming, which are getting harder.



Burn is approaching ~$20M/month. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022

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Напередодні стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць. Про це повідомило CNN з посиланням на лист компанії до Міноборони США. В Офісі президента України зазначили, що Україна знайде рішення, щоб супутниковий зв'язок працював і надалі.

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