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Професор Херсонської державної морської академії підозрюється в співпраці з окупантами

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Професор Херсонської державної морської академії підозрюється в співпраці з окупантами
 За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури громадянину України заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (ч. 3 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, у червні 2022 року професор кафедри Херсонської Державної морської академії погодився на співпрацю з ворогом та обійняв посаду так званого ректора захопленого окупантами вишу.

Підозрюваний проводив інвентаризацію матеріальних цінностей ХДМА, організував освітній процес за стандартами освіти держави-агресора із загальним застосуванням російської мови як офіційної.

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Топ коментарі

  • Остап Покотило
    Занадто миролюбно. Йому повинна бути стаття за зраду і довічне.
    В іші часи був би розстріл
  • Rostyslav Komarnytsky
    Зараз хлєбало заретушоване навмисно. Не зрозуміло, для чого? Хіба що для того, щоб ті патріоти, які його знайдуть, знали, як воно має виглядати після виховної роботи?
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Скажіть курсантам, якщо там такі вже є, що їхній диплом не буде легітимним для одержання міжнародних сертифікатів то вони там навчатися не будуть. Бо всі заточені працювати на світовому флоті, а не тягати баржу по Волзі чи ловити рибу в Магадані.
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