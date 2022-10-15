В РФ через напади посилили охорону військкоматів

Російські військкомати взяли під посилену охорону "у зв’язку з почастішанням випадків нападу" на них.

Про це повідомив депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн, інформує Цензор.НЕТ.

"У низці міст, у т.ч. в Москві, біля будівель військкоматів дислоковані групи затримання позавідомчої охорони Росгвардії. Крім того, по всій країні - вони включені до маршрутів патрулювання екіпажів ОВО", - написав він у телеграмі.

Хінштейн додав, що паліїв уже затримували "на гарячому": приміром, ловили на спробі кинути пляшку із займистою сумішшю.

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