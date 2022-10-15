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У Росії закінчується мікроелектроніка для ВПК, два найбільші виробники призупинили виробництво через санкції, - Мінфін США

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У Росії закінчується мікроелектроніка для ВПК, два найбільші виробники призупинили виробництво через санкції, - Мінфін США
Міжнародні санкції позбавили російський військово-промисловий комплекс можливості виробляти й обслуговувати озброєння, яке "критично важливо для операцій в Україні".

Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"У Росії закінчується мікроелектроніка, яка має вирішальне значення для її військово-промислового комплексу, і російські чиновники стурбовані тим, що їм бракує іноземних компонентів", - заявив Адеємо. За його словами, два найбільших російських виробників мікроелектроніки були змушені тимчасово призупинити виробництво через відсутність критично важливих закордонних технологій. Утім Адеємо не уточнив, про які компанії йдеться.

Нагадаємо, перші санкції проти Росії через широкомасштабний напад на Україну запровадили ще наприкінці лютого. Серйозні проблеми у російському ВПК розпочалися в травні. Зокрема, повідомлялося, що РФ використовує комп'ютерні чіпи від посудомийних машин та холодильників для військової техніки.

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Також Росія заморозила проєкт видачі цифрових паспортів на невизначений термін через дефіцит пластику і чіпів. Видавати цифрові паспорти в РФ планувалося з 2023 року.

Воєнна розвідка України здобула докази застосування в озброєнні та військовій техніці країни-окупанта мікроелектроніки, виробленої в США.

За даними CNN, спецслужби РФ шукають продавців чипів і технологій для виробництва зброї.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Железо ничего не стоит без програмного обеспечения. это просто кусок металла. Нужно давить ************ на програмном уровне. Шоб падали боинги, умирали пацыэнты в больнице. И никаких ***** ножек буша когда начнется ****** в росии. Меня спросил один из форумчан, Буков, как убить 70 млн кацапов, так вот, если ты меня счас читаешь,то отвечу - ГОЛОДОМОРОМ. Никаких черовынх христов, никакой гуманитарки, лекарств и еды, когда там начнется ******. пусть жрут себя и свои какашки, твари ******!!!!
  • vsbu vsbu
    100 відс. У квітні - всім знайомим розтовкував - "ось почекайте, коли ці черви полізуть через кордон - подайте, помираем, з вилупками, а у нас найдуться сердобольние - та родственники же...**** ненавиджу, подивитесь оце все буде!!!!!" Значить не один я так думаю
  • Валентина Саюн c856325a
    Було б добре, якби "добрі" країни не допомогли.
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