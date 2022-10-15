Польща закупить у Південної Кореї близько 300 РСЗВ K239 Chunmoo

Варшава завершила переговори з Сеулом про придбання у Південної Кореї близько 300 реактивних систем залпового вогню K239 Chunmoo. Вони мають надійти додатково до американських РСЗВ HIMARS.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defense news.

Очікується, що відповідний контракт підпишуть під час його візиту до Сеула наступного тижня.

Раніше Варшава озвучувала плани придбати у США 500 установок РСЗВ HIMARS, проте за нинішніх умов очевидно, що неможливо своєчасно отримати таку кількість техніки, тож вимушена додатково закуповувати й РСЗВ K239 Chunmoo. Очікується, що перші південнокорейські РСЗВ надійдуть до Польщі у 2023 році.

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"Крім цих установок, ми також придбаємо дуже значну кількість ракет, як високоточних з дальністю польоту до 70 кілометрів, так і тактичних з дальністю дії приблизно 300 кілометрів", - цитує видання заяву очільника польського Міноборони. Вартість майбутнього контракту не розкривається.

РСЗВ K239 Chunmoo є, по суті, південнокорейським аналогом американських HIMARS, вказує DW. За даними польського спеціалізованого видання Defense24, однією з умов угоди є трансфер технологій для часткової локалізації виробництва цих систем на польських потужностях.

Останнім часом Польща оголосила цілу низку угод з Південною Кореєю на закупівлю значних партій озброєнь південнокорейських компаній, зокрема САУ K9 Thunder, танків K2 Black Panther та літаків FA-50. Деякі з угод передбачають також можливість локалізації виробництва південнокорейських озброєнь на польських підприємствах. Сукупна вартість цих угод становить мільярди доларів.

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