У Приморському краї РФ знайшли мертвим військкома Малика. Поліція розслідує вбивство та самогубство

У розпал мобілізації РФ у Приморському краї знайшли мертвим військкома Романа Малика. Поліція думає, що це може бути самогубство, родичі Малика не вірять у цю версію.

Про смерть військкома пишуть російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Малик був військкомом Партизанського району Приморського краю. Місцева адміністрація повідомила, що він "трагічно пішов із життя" внаслідок зупинки серця. І зазначила, що Малик брав участь у чеченських кампаніях, а потім обіймав різні посади у військкоматі, зокрема керівні.

Місцеві телеграм-канали з посиланням на джерела серед правоохоронців повідомляють, що поліція розглядає версії вбивства та самогубства. За їхніми даними, тіло військкома було виявлено на паркані або біля паркану приватного будинку на вулиці Селедцова.

Також читайте: В РФ через напади посилили охорону військкоматів

Родичі військкома не вірять, що Малик міг сам вкоротити собі віку. Кажуть, що він був урівноваженим і впевненим у собі.