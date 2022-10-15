Упродовж 14 жовтня поліція відкрила 31 провадження за фактами воєнних злочинів росіян на Херсонщині

Окупанти били по громадах Бериславського району, є загиблі серед мирного населення. Армія РФ масовано обстріляла села, прилеглі до лінії зіткнення.

Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція в телеграмі.

Як зазначається, російські військові використовували "Гради", важку артилерію та накривали мінометним вогнем. Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди, спалахнули пожежі. Внаслідок обстрілів пошкоджені трансформаторні підстанції, будівлі елеваторів та обладнання станцій мобільного зв’язку.

За минулу добу до поліції Херсонської області надійшло 37 повідомлень від громадян, 31 стосувалось воєнних злочинів військових РФ проти мирного населення.

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