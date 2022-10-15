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Площу в центрі Рейк’явіка назвали на честь Києва

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Площу в центрі Рейк’явіка назвали на честь Києва
Міська рада Рейк’явіка назвала невелику площу в центрі міста на честь Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода

Таким чином Рейк'явік надсилає чітке повідомлення про підтримку українському народу та водночас нагадує про давній зв’язок між Ісландією та Україною, адже Kænugarður - це назва Києва в староскандинавських сагах, що підкреслює тисячолітню історію столиці України.

Назва вказана трьома мовами — ісландською, англійською та українською. Неподалік Київської площі розташоване посольство Росії в Ісландії.

Дивіться: 14 країн назвали вулиці та площі на честь України, - МЗС. ФОТОрепортаж

Площу в центрі Рейк’явіка назвали на честь Києва 01
Площу в центрі Рейк’явіка назвали на честь Києва 02

Топ коментарі

  • 5 копійок
    А шо, Захерченко так і не дійшов до Рейк"явіка? Слабак.
  • Підлога Маккартні
    Захарченко: Моя прабабушка "прошла Рейкьявик"

  • Владислав Васильченко
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