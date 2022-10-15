Окупанти масово завозять до Маріуполя цивільних росіян, щоб підвищити кількість населення, - Андрющенко

Російські окупанти оприлюднили "майстер-план відновлення" Маріуполя. "Документ" в цілому є копією напрацювань української влади.

Про це у розповів у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Більша частина матеріалів в опусі - просте копіювання з напрацювань Маріупольської міської ради та Стратегії 2030 м. Маріуполя, затвердженої в минулому році. При підготовці цього паперу окупанти використали генеральний план Маріуполя та його чернетку на майбутні зміни. Нічого нового - просто копіювання деяких напрацювань законної маріупольської влади. Більш того, цілі розділи просто вкрадено. Наприклад, візуальна схема кольорів для використання в історичній частині - повністю вкрадена з напрацювань групи міжнародних архітекторів, що працювали над реновацією міста".

За його словами, вкрадено навіть ідею об’єднання міста в єдину систему пляжно-пішохідної інфраструктури, яку виклала на папері минулого року група консультантів з питань туризму від авторів "Батумського дива".

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Щодо реального стану в місті Андрющенко повідомив, що загарбники "віддали ділкам металобрухту "Азовсталь" на розпил: "На розмінування та демонтаж всіх руйнувань навіть за шалений ресурс підуть роки. Відновлювати там нічого - лише будувати наново. Але головне - нащо? Російська металургія в глибокій кризі перевиробництва - нема кому продавати метал. За цих умов будувати ще одне збитково-проблематичне виробництов? Вірите в це?".

Щодо запланованого окупантами "приросту" населення майже в чотири рази від поточного стану Маріуполя за три роки, то це, за словами Андрющенка, можливо лише за рахунок ввезення громадян Росії.

"Власне, частково вже це відбувається. На 130 тисяч маріупольців у місті вже 15 тисяч цивільних окупантів, і їх кількість має зрости до 25 тисяч на кінець року. Саме росіянам у першу чергу підготовлені всі ці нові будинки. За таких темпів так - з депресивних регіонів суворого клімату можна завести десятки тисяч росіян в кліматично привабливий Маріуполь", - зазначає радник мера.

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