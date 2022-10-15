Нідерланди у листопаді приймуть на реабілітацію першу групу українських військових, - міністерка оборони Оллонгрен

В рамках програми реабілітації для українських військовослужбовців перша група має відправитися до Нідерландів вже на початку листопада.

Про це міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен розповіла в інтерв’ю Армія.Inform, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ми очікуємо, що перша група українських військовослужбовців вирушить до Нідерландів на початку наступного місяця. Наступного року ми маємо намір надати допомогу пораненим українським військовим".

Оллонгрен зазначила також, що Нідерландам, та й усій Західній Європі "пощастило" не знати такої війни, яка зараз відбувається в Україні: "Кожна війна дає уроки, які варто вивчити, незалежно від того, наскільки серйозним є збройний конфлікт сам собою. Нам пощастило в Нідерландах і, власне, в Західній Європі, що ми не зазнали війни такого типу, яку ми бачимо в Україні сьогодні.

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Тож ми прискіпливо стежимо за розвитком подій, тактикою та використанням матеріальних засобів і намагаємося включити те, що бачимо й навчальні власні тренування. Таким чином бойовий досвід ЗСУ може сприяти нашим адаптаційним і військовим можливостям".