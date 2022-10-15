Новини • Війна

Росія хоче переобладнати білоруські літаки Су-25 під ядерну зброю

8 96563
Росія хоче переобладнати білоруські літаки Су-25 під ядерну зброю
Росія передасть Білорусі комплекси Іскандер-М подвійного оснащення та переобладнає частину білоруських літаків Су-25 під технічну можливість нести ядерну зброю.

Про це заявив заступник голови російської делегації на засіданні першого комітету ГА ООН Костянтин Воронцов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"На даному етапі йдеться виключно про передачу Республіці Білорусь комплексів Іскандер-М подвійного оснащення з ракетами у звичайному спорядженні, а також надання частини білоруських літаків Су-25 технічної можливості нести ядерну зброю. При цьому передача Білорусі технологій з переобладнання літаків у носії ядерної зброї не передбачається", - заявив російський дипломат.

За його словами, причина такого рішення - "просування ядерної інфраструктури НАТО на схід".

"Зокрема, у тій же Польщі вже кілька років заявляють про прагнення повноформатно підключитися до спільних ядерних місій. Останнім часом активність Варшави у цьому напрямі різко посилилася. Це, безумовно, враховувалося Росією та Білоруссю під час розгляду питання про контрзаходи", - сказав Воронцов.

Дивіться: Перші ешелони військ РФ прибули до Білорусі нібито у рамках розгортання спільного угруповання. ВIДЕО

Водночас, він додав, що нині "не передбачається ні фізично оснащувати білоруські системи ядерними боєзарядами, ні переміщувати такі боєзаряди білоруською територією".

Топ коментарі

  • НБ
    ********* як ракова пухлина. Метастази поглинають слабкі сусідні країни...
  • Артм Воронцов
    нужно бить на взлете......
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Потом можно будет поздравить беларуссов у которых "не Майдан, а другой путь", что они станут законной целью для НАТО
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини