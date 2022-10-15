Росія ядерною зброєю може знищити США і Європу за пів години, - Маск

Американський мільярдер, засновник SpaceX Ілон Маск продовжує висловлювати свою думку щодо війни Росії проти України.

В одному з твітів 15 жовтня Маск заявив, що РФ може знищити США і Європу менш ніж за пів години, якщо застосує ядерну зброю, передає Цензор.НЕТ.

"Росія здатна повністю знищити США та Європу за допомогою ядерних ракет менш ніж за 30 хвилин і навпаки. Дивовижна кількість людей цього не знає. Звичайно, було би божевіллям їх використовувати, але божевілля взагалі опинитися в такій ситуації", - переконаний Маск.

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Нагадаємо, раніше Ілон Маск запропонував Україні відмовитися від Криму, адже той "був російським до помилки Хрущова", провести референдум на територіях, окупованих російськими військами, та лишитись нейтральною державою.

Українські офіційні особи доволі різко відповіли мільярдерові. У відповідь Маск уточнив, що підтримує Україну, але переконаний: ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу.

Згодом компанія Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць. В Офісі Президента України зазначили, що Україна знайде рішення, щоб супутниковий зв'язок працював і надалі.

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