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Загрози сухопутного вторгнення РФ на Сумщину наразі немає, - Живицький

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Загрози сухопутного вторгнення РФ на Сумщину наразі немає, - Живицький
Ударних угруповань чи батальйонно-тактичних груп російської армії, які б могли спробувати прорвати кордон в Сумській області немає.

Про це в ефірі Еспресо заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі з військової точки зору, загроз сухопутного вторгнення немає. Ударних угруповань чи батальйонно-тактичних груп, які б могли спробувати прорвати кордон України та РФ - немає. Ніхто не знає, що буде за кілька місяців - з тими мобілізованими, які пройдуть навчання", - зазначив він.

За словами Живицького, станом на сьогодні - військові виконують свої завдання на відмінно і всі органи влади сприяють посиленню обороноздатності.

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"Облаштування рубежів, вогневих позицій та інших інженерних загороджень. Для того, щоб не допустити прориву російських військ на територію України через Сумську область", - підсумував очільник ОВА.

Нагадаємо, станом на 14 жовтня українські військові визволили 1620 населених пунктів. У Сумській області деокуповано 1024 населені пункти, Запорізькій - 1147, Миколаївській - 1804. Українські військові визволили 75 населених пунктів у Херсонській області.

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Топ коментарі

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    куда ж ділася загроза для України і її народу, якщо на території України іде повноцінна війна ,окупація,смерть і розруха ?Разом із рашистською окупацією ,нікуди не ділася найбільша "зелена загроза " при владі,котра в часі війни заявляє,що загрози для України і її народу вже не має.
  • Garry Grant
    Її і через Чонгар "не було".
  • анна che
    А обстріли мирних мешканців на Сумщині, то не загроза? І відповіді по вогневим точкам теж немає.
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