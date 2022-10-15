Загрози сухопутного вторгнення РФ на Сумщину наразі немає, - Живицький

Ударних угруповань чи батальйонно-тактичних груп російської армії, які б могли спробувати прорвати кордон в Сумській області немає.

Про це в ефірі Еспресо заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі з військової точки зору, загроз сухопутного вторгнення немає. Ударних угруповань чи батальйонно-тактичних груп, які б могли спробувати прорвати кордон України та РФ - немає. Ніхто не знає, що буде за кілька місяців - з тими мобілізованими, які пройдуть навчання", - зазначив він.

За словами Живицького, станом на сьогодні - військові виконують свої завдання на відмінно і всі органи влади сприяють посиленню обороноздатності.

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"Облаштування рубежів, вогневих позицій та інших інженерних загороджень. Для того, щоб не допустити прориву російських військ на територію України через Сумську область", - підсумував очільник ОВА.

Нагадаємо, станом на 14 жовтня українські військові визволили 1620 населених пунктів. У Сумській області деокуповано 1024 населені пункти, Запорізькій - 1147, Миколаївській - 1804. Українські військові визволили 75 населених пунктів у Херсонській області.