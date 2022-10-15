Унаслідок російських обстрілів сильно пошкоджена астрономічна обсерваторія на Харківщині

У селі Волохів Яр Чугуївського району внаслідок російських обстрілів сильно пошкоджена радіоастрономічна обсерваторія, зокрема в катастрофічному стані тепер радіотелескопи та головний корпус, в якому впали перекриття аж до першого поверху після влучання в дах.

Про це повідомив у фейсбуці науковий співробітник Радіоастрономічного інституту НАН України Михайло Сидорчук, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо катастрофу з національним надбанням, найбільшим у світі радіотелескопом декаметрових довжин хвиль УТР-2 та телескопом ГУРТ, що будувався до недавнього часу… Обсерваторію біля тепер уже відомого села Волохів Яр звільнили від окупантів, які влаштували там вогневу позицію. Територію досі не розміновано, вже понад місяць після визволення наші співробітники не мають права там працювати", - повідомив Сидорчук.

За його інформацією, окупанти зайняли території інституту, оскільки вони мають підземні колектори, автопарк, гаражі, склади, побутову техніку. Це все було розграбовано, зокрема загарбники привласнили автомобілі та холодильники, унікальну спеціалізовану комп’ютерну техніку. Те, що залишилося після росіян, наразі тягнуть місцеві мародери, стверджує співробітник інституту.

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Він зауважив, що поки не проведено розмінування, установа не може організувати охорону.

"Листи в ОВА написано, ми начебто у першій черзі, але… Ще однією дуже великою проблемою є те, що на головному корпусі нема навіть даху! Було влучання зверху по центру будівлі, попадали перекриття до першого поверху (точнісінько на пульт управління телескопом). Металеві балки даху здебільшого цілі, шифер весь розлетівся, звичайно. Дощі, зима скоро, а в нас нема даху, вікон і діра до першого поверху, впала ще одна плита. Склади вигоріли вщент, і туди треба дах на будівлю", - повідомив Сидорчук.

Як повідомлялося, Волохів Яр на Харківщині звільнили 7 вересня.

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