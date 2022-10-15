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ЗСУ захопили в полон сімох росіян, які воювали в Сирії. ВIДЕО

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Збройні сили України взяли у полон російських військових, які воювали у Сирії.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував у фейсбуці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Сім чоловік нам вдалось взяти у полон, вони проходили службу в Сирії", - розповідає у ролику командир батальйону 24-ої ОМБр Збройних сил України "Ірис".

Він зазначив, що серед полонених один майор, три-чотири сержанти й солдати. За словами комбата, російські військові заявили, що "нічого не знають" і що вони були мобілізовані.

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Топ коментарі

  • Mykhailo Stepanov
    ха..новий тренд под чмобиков косить....помню вначале у них єто учения называлось...
  • den1anderson
    А как же сирийские дети которые задыхались, не заслуживают отмщения? Нету времени загрузить ужасные фото, ухожу. Но знайте, что эти пленные животные, попались уже на второй войне, что доказывает их животную натуру, сознательно идти убивать.
  • Саша Пончик
    Память отшибло как сирийских детей убивали. Теперь в Украину припёрлись. Нах расстрелять они уже не люди.
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