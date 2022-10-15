За тиждень морпіхи ліквідували понад 75 окупантів і спалили по 28 танків та БМП

Упродовж тижня з 8 до 14 жовтня українські морські піхотинці завдали значних втрат армії держави-терориста. Ліквідовано, зокрема, 75 путінських вояк, "демілітаризовано" 28 танків та 28 БТРів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Facebook Військово-морських сил ЗС України.

Втрат ворогові завдано шляхом завдання вогневого ураження.

"За уточненими даними, в період з 08.10.2022 по 14.10.2022 наші воїни знищили:

особового складу – понад 75 окупантів, танків – 28, БТР (БМД, БМП, ББМ) - 28, САУ – 11, причіпної артилерії – 15, РСЗВ – 6, мінометів – 2, автомобільної техніки – 25, ЗРК – 2, а також сховищ з боєприпасами – 6", - ідеться в повідомленні.

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