Розрив дипломатичних відносин із Білоруссю назрів, - голова комітету ВР із закордонних справ Мережко

Україні варто розірвати дипломатичні відносини із Білоруссю, вважає голова комітету із закордонних справ Верховної Ради і член фракції "Слуга народу" Олександр Мережко.

Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"На мою думку, питання про розірвання дипломатичних відносин з Білоруссю вже назріло. Дедалі важче мати дипломатичні відносини з країною, на чолі якої стоїть диктатор", – сказав Мережко.

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Парламентар також пояснив, чому, на його думку, влада України досі не розірвала дипвідносин із Мінськом: "Офіційна версія – необхідність захисту прав і інтересів наших громадян. Хоча, можливо, це пов’язане з тим, що хоча Білорусь і є державою, яка бере участь в російській агресії, є співучасником агресії проти України, але ще не повністю включилася в повномасштабну війну".