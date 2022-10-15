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Російські окупанти вивозять дітей з Енергодара до РФ, - мер Орлов

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Російські окупанти вивозять дітей з Енергодара до РФ, - мер Орлов
Дітей із тимчасово захопленого Енергодара окупанти вивозять "на відпочинок" у Краснодарський край, РФ.

Про це у телеграмі повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"Попри значне загострення ситуації на фронті, зокрема на Херсонському напрямку, сьогодні окупанти та колаборанти Енергодара відправляють дітей "на відпочинок" до краснодарського краю в рф.

І можна тільки здогадуватися, що відбувається в свідомості тих батьків, які під час повномасштабної війни готові розлучатися зі своїми дітьми, та власноруч відсилають їх не просто в невідомість, а до країни-терориста.

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Звідки впевненість, що ваші діти повернуться додому? Адже будь-якої миті лінія фронту на Херсонському, а слідом і на Запорізькому напрямках може бути перерізана. І це неодмінно станеться. А інтенсивні бої просто заблокують всі шляхи назад.
І, довіряючи життя своїх дітей терористам, треба хоч трохи замислюватися про можливі наслідки", - розповів він.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    всі дружньо подякуємо лідору! мо ще і відосік забабахаємо в його честь.
  • Voc Vox
  • Aleksiey Ykropovich
    Якщо окупація неминуча було то відповідальність за непроведення евакуації лежить на держ службовцях.... але про це у "єдиному мудафоні" не скажуть.
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