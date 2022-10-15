"Укренерго" знову може застосувати графіки аварійних відключень в Києві та області через терористичну атаку РФ, - ДТЕК

Через пошкодження енергосистеми через обстріли РФ 15 жовтня в Києві та області державна НЕК "Укренерго" може застосувати відключення світла у вечірні години.

Про це попередили в компанії ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"Енергетики закликають у вечірній час зменшити своє споживання електроенергії до мінімуму, щоб запобігти відключенням або зменшити кількість відключених споживачів", - повідомили в ДТЕК.

За інформацією НЕК Укренерго, зберігається висока вірогідність застосування стабілізаційних відключень електроенергії. Для того, аби їх попередити енергетики просять та підтримати енергосистему закликаємо всіх мешканців міста Київ/Київської області зменшити споживання електроенергії до мінімуму - не вмикати енергоємні прилади, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 18.00 до 23.00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.

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Крім того, ДТЕК Київські електромережі для зручності жителів столиці опублікував вулиці Києва, де за командою "Укренерго" буде обмежено електропостачання, якщо буде необхідність стабілізувати енергосистему.

"Тимчасові стабілізаційні відключення можуть розпочатися в вечірні години після розпорядження НЕК Укренерго і будуть тривати поки не зменшиться навантаження на енергосистему і держенергокомпанія не стабілізує енергосистему", - повідомили в ДТЕК.