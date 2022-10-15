"Укренерго" знову може застосувати графіки аварійних відключень в Києві та області через терористичну атаку РФ, - ДТЕК
Про це попередили в компанії ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
"Енергетики закликають у вечірній час зменшити своє споживання електроенергії до мінімуму, щоб запобігти відключенням або зменшити кількість відключених споживачів", - повідомили в ДТЕК.
За інформацією НЕК Укренерго, зберігається висока вірогідність застосування стабілізаційних відключень електроенергії. Для того, аби їх попередити енергетики просять та підтримати енергосистему закликаємо всіх мешканців міста Київ/Київської області зменшити споживання електроенергії до мінімуму - не вмикати енергоємні прилади, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 18.00 до 23.00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.
Крім того, ДТЕК Київські електромережі для зручності жителів столиці опублікував вулиці Києва, де за командою "Укренерго" буде обмежено електропостачання, якщо буде необхідність стабілізувати енергосистему.
"Тимчасові стабілізаційні відключення можуть розпочатися в вечірні години після розпорядження НЕК Укренерго і будуть тривати поки не зменшиться навантаження на енергосистему і держенергокомпанія не стабілізує енергосистему", - повідомили в ДТЕК.