З українських морпортів вийшло сім суден з агропродукцією, - Мінінфраструктури
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У рамках реалізації "зернової ініціативи" 15 жовтня з портів "Одеса" та "Південний" вийшло сім суден з українською агропродукцією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.
Зазначається, що судна завантажені 101 тисячею тонн продовольства, яке буде доставлене в країні Азії та Європи.
З моменту виходу першого судна з українським продовольством, враховуючи сьогоднішні судна, експортовано 7,5 млн тонн агропродукції.
Загалом з українських портів вийшло 341 судно з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.