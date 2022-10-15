Якщо Євросоюз розростеться до 27, 30, 36 держав, він посилить свій вплив у світі, - Шольц
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Канцлер Німеччині Олаф Шольц знову висловився за розширення Європейського союзу. На його думку, продовження розширення на схід є перемогою для всіх.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.
Шольц виступає за значне розширення. "ЄС з 27, 30, 36 державами з понад 500 мільйонами вільних і рівноправних громадян може ще більше посилити свою вагу у світі", - сказав політик на з’їзді "партійної родини" європейських соціал-демократів в Берліні.
При цьому більші країни не мають ігнорувати проблеми менших держав-членів.
Однак кандидати на вступ, такі як Україна, Молдова, країни Західних Балкан і, в майбутньому, Грузія також повинні відповідати критеріям вступу.