Якщо Євросоюз розростеться до 27, 30, 36 держав, він посилить свій вплив у світі, - Шольц

Канцлер Німеччині Олаф Шольц знову висловився за розширення Європейського союзу. На його думку, продовження розширення на схід є перемогою для всіх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Шольц виступає за значне розширення. "ЄС з 27, 30, 36 державами з понад 500 мільйонами вільних і рівноправних громадян може ще більше посилити свою вагу у світі", - сказав політик на з’їзді "партійної родини" європейських соціал-демократів в Берліні.

При цьому більші країни не мають ігнорувати проблеми менших держав-членів.

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Однак кандидати на вступ, такі як Україна, Молдова, країни Західних Балкан і, в майбутньому, Грузія також повинні відповідати критеріям вступу.