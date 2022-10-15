Французький енергетичний гігант TotalEnergies продовжує виробляти реактивне паливо для російських винищувачів
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Express.
Зазначається, що TotalEnergies - єдина велика західна нафтова компанія, яка відмовилася припиняти операції в Росії після вторгнення РФ в Україну.
При цьому дана компанія частково володіє Термокарстовим родовищем на крайній півночі Росії разом із російською газовою компанією "Новатек", яка щомісяця видобуває близько 600 000 тонн газового конденсату.
Як пише Express з посиланням на фінансову базу даних Refinitiv, з початку війни в Україні сотні партій реактивного палива, виробленого за участі TotalEnergies, були відправлені на бази ВПС Росії, з яких згодом злітали російські винищувачі і бомбардували цивільні українські райони.
Зокрема літаки, ймовірно заправлені паливом виробництва французької компанії, атакували Маріупольський драмтеатр 16 березня.