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Французький енергетичний гігант TotalEnergies продовжує виробляти реактивне паливо для російських винищувачів

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Французький енергетичний гігант TotalEnergies продовжує виробляти реактивне паливо для російських винищувачів
Французька коаліція Darwin Climax Coalition і українська група Razom We Stand подали скаргу до національної антитерористичної прокуратури Франції на компанію TotalEnergies, що продовжує заправляти паливом російські винищувачі, які використовуються для бомбардування України.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Express.

Зазначається, що TotalEnergies - єдина велика західна нафтова компанія, яка відмовилася припиняти операції в Росії після вторгнення РФ в Україну.

При цьому дана компанія частково володіє Термокарстовим родовищем на крайній півночі Росії разом із російською газовою компанією "Новатек", яка щомісяця видобуває близько 600 000 тонн газового конденсату.

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Як пише Express з посиланням на фінансову базу даних Refinitiv, з початку війни в Україні сотні партій реактивного палива, виробленого за участі TotalEnergies, були відправлені на бази ВПС Росії, з яких згодом злітали російські винищувачі і бомбардували цивільні українські райони.

Зокрема літаки, ймовірно заправлені паливом виробництва французької компанії, атакували Маріупольський драмтеатр 16 березня.

Топ коментарі

  • Bel Amor
    американці обіцяли санкції щодо тих хто допомогає мордору
  • саша паламарчук
    уйобки.
  • Лилия Стацкая
    прошу зауважити,усі вісім років війни продовжує це робити.
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