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Литва закликала союзників профінансувати роботу Starlink в Україні

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Литва закликала союзників профінансувати роботу Starlink в Україні
Глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав створити коаліцію для фінансування роботи Starlink в Україні або знайти альтернативного постачальника.

Міністр зазначив, що підключення до інтернету в Україні є занадто важливим, щоб залишити його в руках однієї приватної особи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Давайте знайдемо спосіб створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за Starlink, або давайте знайдемо альтернативного постачальника. Литва готова зробити свій внесок", - написав міністр закордонних справ Литви.

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • Voc Vox
    Вартість 1 РСЗВ біля 3 млн доларів, 300 систем = 1 млрд доларів (26 млрд грн станом на 2021), на Велике Крадівництво тільки в 2021 ЗЄбанда спустила 150 млрд грн і планує 90 млрд грн на 2023 рік

    @censor_net

    ·

    2h

    Польща закупить у Південної Кореї близько 300 РСЗВ K239
  • Роман Марушка 5978a8d4
    В будь-якому разі Україна не залишиться без інтернету .
    Якщо пропаде інтернет неможливо керувати безпілотниками а також мати зв'язок
    І Україна тоді може опинитися в складному становищі.
    Але в першу чергу про це має дбати українська влада
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