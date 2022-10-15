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ЗСУ ліквідували начальника служби військ та безпеки військової служби 29 армії РФ підполковника Тарасова. ФОТО

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15 жовтня з’явилася інформація про ліквідацію Збройними силами України начальника служби військ та безпеки військової служби 29 загальновійськової армії Російської федерації підполковника Володимира Тарасова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Начальник служби військ та безпеки військової служби 29 загальновійськової армії підполковник Володимир Тарасов успішно демобілізований"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували командира 205-ї мотострілецької бригади російської армії полковника Шандуру. ФОТО

ЗСУ ліквідували начальника служби військ та безпеки військової служби 29 армії РФ підполковника Тарасова 01

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Топ коментарі

  • Mykhailo Stepanov
    земля бетоном
  • Калибан
    Ще єдна гнидота здохла. Чим більше-тим краще.
  • Ірландія
    Хто прийде з мечем - від меча помре !
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