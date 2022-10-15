ЗСУ ліквідували начальника служби військ та безпеки військової служби 29 армії РФ підполковника Тарасова. ФОТО
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15 жовтня з’явилася інформація про ліквідацію Збройними силами України начальника служби військ та безпеки військової служби 29 загальновійськової армії Російської федерації підполковника Володимира Тарасова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Начальник служби військ та безпеки військової служби 29 загальновійськової армії підполковник Володимир Тарасов успішно демобілізований"