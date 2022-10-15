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Уряд Румунії вирішив спрямувати $1,4 млн зі свого внеску до фонду НАТО на оборону України, Молдови та Грузії, - МЗС країни

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Уряд Румунії вирішив спрямувати $1,4 млн зі свого внеску до фонду НАТО на оборону України, Молдови та Грузії, - МЗС країни
Румунія виділяла гроші на програму підтримки НАТО для національної армії Афганістану, але вони не були використані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PRO TV.

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску надіслав генсеку та представникам різних країн НАТО листи про рішення Уряду Румунії щодо перенаправлення частини вказаних грошей.

Так, Молдова отримає $600 тис., Україна - $400 тис., Грузія - $300 тис., Йорданія - $100 тис.

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Зазначається, що кошти підуть на зміцнення безпеки та стабільності у безпосередній близькості від східного флангу НАТО, особливо у регіоні Чорного моря.

Топ коментарі

  • Константин К e77bcd2e
    Краще б допомогли Молдові звільнити Приднєстров'я та витратили ці гроші на свою армію
  • Mykhailo Stepanov
    ладно Молдова-свои, ладно Иордания 100к то такое... Но Грузия?! в сравнении с Украиной сейчас....
  • Stepan Ivanoff
    чужие деньги всегда смешны

    наши бы асфальт поклали бы. например в Буче
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