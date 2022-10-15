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Путін очікує, що Херсон триматимуть зубами, а росіяни мародерять в очікуванні втечі, - ОП

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Путін очікує, що Херсон триматимуть зубами, а росіяни мародерять в очікуванні втечі, - ОП
Російський диктатор Володимир Путін сподівається, що окупанти триматимуть Херсон, щоб він зміг "зберегти обличчя", але загарбники зайняті вивезенням награбованого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на твіттер радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Путін очікує, що російські військові вгризатимуться в Херсон зубами, щоб вождь міг "зберегти обличчя". Але вони зайняті: ділять і вивозять награбоване в очікуванні втечі. Так буває: коли мародерство стає частиною системи, для дисципліни та бойового духу не залишається місця", - написав він.

Нагадаємо, видання Financial Times писало, що українська військові можуть наступного тижня звільнити Херсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти розстріляли диригента Херсонської філармонії, - соцмережі

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Вот бы вклиниться с левого берега от Запорожья и "закрыть" мародёров с обеих сторон, посидят без топлива и боеприпасов - сами сдадутся.
  • Роман Марушка 5978a8d4
    путін очікує що триматимуть Херсон зубами ? АЛЕ ЗУБИ СКОРО ВИБ'ЮТЬ !
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