Путін очікує, що Херсон триматимуть зубами, а росіяни мародерять в очікуванні втечі, - ОП

Російський диктатор Володимир Путін сподівається, що окупанти триматимуть Херсон, щоб він зміг "зберегти обличчя", але загарбники зайняті вивезенням награбованого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на твіттер радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Путін очікує, що російські військові вгризатимуться в Херсон зубами, щоб вождь міг "зберегти обличчя". Але вони зайняті: ділять і вивозять награбоване в очікуванні втечі. Так буває: коли мародерство стає частиною системи, для дисципліни та бойового духу не залишається місця", - написав він.

Нагадаємо, видання Financial Times писало, що українська військові можуть наступного тижня звільнити Херсон.

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