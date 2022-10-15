Ядерний удар Росії стане її останньою помилкою, - Міноборони Фінляндії

Поріг Росії для застосування ядерної зброї, як і раніше, вважається високим. Якщо РФ так вчинить, то це стане її останньою помилкою.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Кайкконен зазначає, що і ЄС, і НАТО повідомили, що реакція на використання ядерної зброї буде жорсткою. За словами Кайкконена, розумно не говорити, що саме це означатиме, щоб Росія не могла скористатися інформацією.

Міністр вважає важливим, щоб підхід Заходу до дій Росії та підтримки України залишався єдиним, тому що Росія перевіряє єдність Заходу.

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"Україні потрібна усіляка допомога: боєприпаси та озброєння для фронту. Настає холодна зима, і солдатам, які виїжджають із Фінляндії в Україну, обов'язково знадобиться зимове спорядження", - додав міністр.

Наразі Фінляндія надала Україні дев'ять пакетів допомоги оборонної техніки на загальну суму близько 105 мільйонів євро. За словами Кайкконена, підготовка десятого пакету підтримки розпочалася, а ухвалення рішення відбудеться наприкінці осені.