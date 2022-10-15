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Ходжес про хід війни взимку: ЗСУ продовжать тиснути та отримувати успіхи, але це буде повільніше

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Ходжес про хід війни взимку: ЗСУ продовжать тиснути та отримувати успіхи, але це буде повільніше
Військовий експерт, колишній командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті, генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що для російських окупантів умови взимку будуть складнішими, аніж для українських сил, що атакують

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що український Генштаб продовжить тиснути на російські війська і не дасть їм можливості зіп’ятись на ноги, перегрупуватись чи чомусь навчитись. Це дуже важливо. Зимою на полі бою буде складніше. Українські війська мають свій народ за плечима, а росіяни недостатньо оснащені, неготові й ненавчені, будуть змушені протистояти сильним атакам українського війська", - зазначив Ходжес.

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На думку військового експерта, українські війська будуть продовжувати тиснути надалі та отримувати успіхи, але це буде трохи повільніше і важче.

"Погода може спричинити ускладнення для дронів. Але всі будуть за одних погодних умов, проте українська армія буде більш підготовленою і більш ефективною напередодні зими", - зауважив Ходжес.

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Топ коментарі

  • Игорь Билык
    Он уважаемый человек который с самых низов добился многого, в данный момент он работает аналитиком и то что он дает свою оценку( которая часто соответствует действительности) это весьма логично. Он всегда поддерживал Украину и сделал очень много для нашей страны. Когда нечего сказать, лучше промолчать, чем зачем-то обсерать человека, особенно если при этом он достоин благодарности.

    Пс а маджахетов в горах гонять тоже надо уметь, это тоже война, тоже страшно, там тоже убивают и там тоже нужны навыки и знания. Нет опасней войска, чем то, которое обороняется у себя дома и небоится смерти.
  • Віктор Степаненко
    Буковель вже працюватиме і відпочивший президент матиме більше сил для праці на благо країни .
  • про колобок
    щоб дати зброю, треба підготувати воїнів для її експлуатації
    а ти вже пішов до війська?
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