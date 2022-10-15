Поки Лукашенко допомагатиме Путіну, США посилюватимуть санкції проти Білорусі, - Держдеп

Доки режим Лукашенка продовжує підтримувати Кремль у його агресії проти України, США нарощуватиме санкційний тиск не лише на РФ, а й на Білорусь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу "Голосу Америки".

"Доки режим Лукашенка продовжує підтримувати Кремль у його агресії проти України, ми продовжуватимемо застосовувати нові економічні заходи впливу не лише проти Росії, а й проти Білорусі, зокрема, проти інститутів та еліт", - заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Він зауважив, що через політику Олександра Лукашенка "Білорусь давним-давно значною мірою поступилася своїм суверенітетом Росії".

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Путін використовує "те, що має бути суверенною білоруською територією, як військовий плацдарм".

Те, що Україна зазнавала російських атак з білоруської території, "є свідченням того факту, що режим Лукашенка не дбає про інтереси свого народу, а Лукашенко та його поплічники в глибині душі піклуються лише про свої власні інтереси", підсумував представник Держдепартаменту.

Нагадаємо, за даними розвідки України, до Білорусі продовжують прибувати підрозділи російських військових.

Міноборони Білорусі публікує фотографії та відео прибуття російських військових, яких населення нібито зустрічає "хлібом-сіллю".

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