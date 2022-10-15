Підрозділ мобілізованих росіян прибув у Запорізьку область частково у цивільному одязі, - Генштаб
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Генеральний штаб оприлюднив інформацію щодо ситуації з мобілізованими росіянами у армії окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повіомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією.
Так, в відзначено прибуття в місто Пологи Запорізької області підрозділу російської федерації, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг".