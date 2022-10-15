Новини • Мобілізація в РФ

Підрозділ мобілізованих росіян прибув у Запорізьку область частково у цивільному одязі, - Генштаб

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Підрозділ мобілізованих росіян прибув у Запорізьку область частково у цивільному одязі, - Генштаб
Генеральний штаб оприлюднив інформацію щодо ситуації з мобілізованими росіянами у армії окупантів. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повіомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією.

Так, в відзначено прибуття в місто Пологи Запорізької області підрозділу російської федерації, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг". 

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Топ коментарі

  • Ірландія
    Найкраща робота у світі. Мінус один рашистський "Тигр" на південному фронті🔥
  • Алекс Скела
    Підрозділ мобілізованих росіян прибув у Запорізьку область частково

    Частково і розміститься: ноги - там, руки - о-о-он там!
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    Так задумано - хотят закосить под местных, но кацапская челюсть их всё равно выдаст.
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