Дешевий російський газ - це брехня. Уряд не тільки ставить країну на неправильний бік історії, а й ставить її на бік, що програв, - мер Будапешта Корачонь

Мер Будапешта Гергей Корачонь, опозиційний до уряду Віктора Орбана, заявив, що дешевий російський газ це величезна афера, а уряд країни веде Угорщину до програшу, перебуваючи на неправильному боці історії.

Про це Корачонь написав у суботу на своїй Facebook-сторінці, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Дешевий російський газ - це величезна афера. Натомість дуже дорогий російський газ! Те, що траплялося так багато разів у угорській історії, відбувається знову: уряд не тільки ставить країну на неправильний бік історії, а й ставить її на бік, що програв. Те, що вони не можуть відрізнити агресора від жертви, є не тільки – хоча цього було б достатньо – морально невиправданим, а й економічно шкідливим. Тому що дешевий російський газ - це брехня", - зазначив мер угорської столиці.

За його словами, якби дешевий російський газ існував, то угорцям не довелося б платити неймовірно високі рахунки за комунальні послуги.

"Із цього зараз видно, що Путін дає газ Угорщині за дуже високою ціною, а наші підвищені комунальні платежі лише збагачують Путіна. Фактично, знижка на комунальні послуги була зрізана довгостроковим контрактом на закупівлю газу, укладеним влітку минулого року, який не має жодного стосунку ні до війни, ні до санкцій, які в жодному разі не торкаються торгівлі газом.

Тож ми нічого не отримуємо за безвідповідальну політику гойдалок, яку проводить уряд. Ми повинні вийти з тіні Путіна, ми повинні перейти від викопної енергії до відновлюваної, ми маємо вибрати енергонезалежність замість енергозалежності", - переконаний Корачонь.