Українці менш ніж за дві доби зібрали на "Ловців Шахедів" 150 млн грн. ВIДЕО
Про це розповів віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"150 мільйонів гривень менш ніж за дві доби на потужну антидронну систему зібрали monobank, Лачен та UNITED24. Люди, ви просто неймовірні!
Ціллю було зібрати 100 мільйонів, але завдяки вашій космічній підтримці на банки моно впало в половину більше. Дякую за кожен донат.
1000 ексклюзивних браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "Вірю в ЗСУ", 100 з яких особисто підписав Валерій Залужний роіграємо вже незабаром. Результати опублікує Олег Гороховський у своєму тг-каналі (https://t.me/OGoMono)"ОГо" завтра о 17:00.
Ще раз дякую всім, хто донатив. Завдяки вам іранські Шахеди скоро падатимуть частіше, а об‘єкти критичної інфраструктури країни будуть захищеніші!" - розповів Федоров.