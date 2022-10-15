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Ми продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд, - Маск про Starlink

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Ми продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд, - Маск про Starlink
Відомий американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що його компанія продовжить надавати безкоштовні послуги для підтримання систем Starlink в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Маск зазначив: "До біса… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд".

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Ми продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд, - Маск про Starlink 01

Нагадаємо, що раніше компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагон, що більше не може фінансувати роботу систем Starlink  Україні.

Зазначається, що компанії до кінця року необхідно буде витратити близько 120 мільйонів доларів. Фінансування на 2023 рік оцінюється у 400 мільйонів доларів. SpaceX пропонує Пентагону взяти фінансування на себе.

"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", - йдеться у листі до Пентагону.

Сам Ілон Маск у Twitter підтвердив припинення фінансування.

Топ коментарі

  • Евгений Роботько
    Купатися чи чи не купатися? Він шо, Гамлєта перечитав?
  • Richard Goldring
    хмм... американський уряд все ж таки це сила. Він для всіх має свої аргументи
  • Злий Грицько
    Мабуть після розмови з Байденом...
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