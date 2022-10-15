Зеленський про ситуацію на фронті: На сході і півдні робимо все, щоб окупанти відчували - у них немає перспектив

В останні дні продовжуються активні бойові дії на різних напрямках. Найважча ситуація зберігається на Бахмутському напрямі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Маємо новий пакет оборонної допомоги від Сполучених Штатів Америки обсягом 725 мільйонів доларів. Це дуже потрібні речі.

Боєприпаси для "Хаймарсів" та артилерії, протитанкова зброя, протирадарні ракети. Я дякую Президенту Байдену, обом партіям Конгресу й усьому народу США за цей сильний пакет.

Ми робимо все, щоб зменшити можливості окупантів, здатність російської армії нести терор українською землею. Послідовно знищуємо логістику терористів, їхні склади й штаби. ...

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Могилізація" в РФ показала, що і 100 тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось задуматися, - Зеленський. ВIДЕО

Тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільним світом самого себе від російського терору й шантажу – захист санкціями, захист допомогою Україні, – тільки повне витіснення окупантів з української землі та демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – все це шлях до миру.

Мир стане можливим тоді, коли для Росії стане неможливим її терор.

Цієї та минулої доби різні регіони нашої держави зазнали російських атак. Зокрема, ракетами та іранськими дронами. Частину ракет і дронів збито. Але, на жаль, не всі. На жаль, є руйнування та жертви.

Донбас, Запоріжжя, Миколаївщина, Харківщина, Сумщина, Київщина, Дніпропетровщина та деякі інші області нашої країни...

Ми робимо все, щоб збивати більше ворожих ракет і дронів, щоб знешкоджувати більше ударних позицій російської армії. І обовʼязково настане той день, коли наша держава зможе виконувати це завдання на сто відсотків.

Хочу сьогодні знову подякувати всім нашим людям, які оперативно ліквідовують наслідки російських терористичних ударів: нашим енергетикам, працівникам ДСНС, комунальних служб та місцевої влади, будівельникам, працівникам Національної поліції, урядовцям, які координують процес відновлення.

Хоча в деяких наших містах і районах енергетики ще змушені за графіком обмежувати постачання електрики для збереження стабільності системи, ми робимо й зробимо все, щоб відновити технічні можливості для постачання.

Також у звільнених районах на Харківщині, на Херсонщині, на Донеччині (у Лимані, у Святогірську) працюємо над поверненням порядку, соціальних і медичних послуг, енергопостачання, зв'язку й пошти, водопостачання й газу, де це можливо.

Наприклад, почали повертати газопостачання в Ізюм – перші 500 родин міста вже знову мають в оселях газ. Тільки за вчора підключено до газопостачання понад 3 тисячі будинків в Ізюмському, Купʼянському, Чугуївському та Харківському районах Харківської області. Тривають роботи й на інших напрямках.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захисники України побудували в бліндажі піч. ФОТОрепортаж

Дякую кожному й кожній, хто повертає українцям нормальне життя!

Тривають активні дії на різних ділянках фронту. Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині й Луганщині. Найважче – Бахмутський напрямок, як і в попередні дні. Тримаємо позиції.

Загалом на сході й на півдні робимо все, щоб окупанти відчували: у них немає перспектив. Хоч би кого вони кинули воювати проти нас, це для них завершиться тільки поразкою", - розповів Зеленський.