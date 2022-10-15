Україна може здійснити екстрадицію в Гаагу росіян, підозрюваних у військових злочинах, - прокурор МКС Хан

Україна може здійснити екстрадицію в Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі росіян, яких підозрюють у військових злочинах, незважаючи на те, що РФ не є членом МКС.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Гордон, про це повідомляє AFP

За його словами, йдеться про випадки, коли судовий процес не може відбутися в Україні з юридичних причин.

Той факт, що РФ відмовилася приєднатися до МКС, не завадить юрисдикції суду, додав Хан.

Прокурор не повідомив, коли Міжнародний кримінальний суд винесе перші вироки, зазначивши, що суд чекатиме, коли збереться достатньо доказів.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс розповів, посилаючись на слова Хана, що перші справи мають бути на столі МКС, "мабуть, до кінця року і перші судові процеси можуть розпочатися".

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