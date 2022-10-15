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Зґвалтування є воєнною стратегією РФ в Україні, - спецпредставниця Генсека ООН Паттен

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Зґвалтування є воєнною стратегією РФ в Україні, - спецпредставниця Генсека ООН Паттен
Сексуальне насильство, до якого вдаються російські військові в Україні, є частиною "воєнної стратегії" РФ.

Про це заявила спеціальна представниця Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства у конфліктах Праміла Паттен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Відповідаючи на запитання, чи використовується зґвалтування як інструмент зброї під час війни в Україні, Паттен зауважила: "Там є усі ознаки цього".

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"Коли жінок утримують цілими днями і ґвалтують, коли починають ґвалтувати маленьких хлопчиків і чоловіків, коли ти бачиш генітальні обрізання, коли чуєш, як жінки свідчать про російських солдатів, що мають із собою віагру, - це явно воєнна стратегія... І коли жертви розповідають, що було сказано (військовими РФ. - Ред.) під час зґвалтування, це явно навмисна тактика дегуманізації жертви", - сказала представниця ООН.

За її словами, згідно із зібраними свідченнями, вік жертв сексуального насильства становить від 4 до 82 років. Жертвами є здебільшого жінки та дівчата, але загарбники також ґвалтують чоловіків і хлопчиків.

Топ коментарі

  • Alex Bylim acfe5d4d
    Русня мразота, тре всіх винищити
  • irenka ko
    Кацапи це робили під час Другої світової . Діди передали цю «культурну спадщину» своїм онукам *********, шкуродери-м'ясники майже за століття стали ще жорстокішими.

    В одному зі своїх відео Невзоров зачитував цитати з книги одного військового, який у подробицях описував сцени зґвалтування жінок та дівчат під час війни. Це настільки жахливо було слухати, що мені хотілось вимкнути, я потім довго не могла відійти від почутого і дуже пошкодувала, що взагалі увімкнула це відео.
  • Олександр Дніпро
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